Milson Azevedo, saxofonista paraibano que vem encantando plateias nos EUA, transforma vidas de crianças carentes através da música ::

O artista é uma das atrações confirmadas no Arraiá da Roça que acontece nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, em Orlando, Flórida.













O renomado saxofonista paraibano Milson Azevedo, artisticamente conhecido como Milsax, vem conquistando o público nos Estados Unidos desde sua chegada em solo americano, em 2018. Inicialmente na região de Boston-Massachusetts, Milsax colaborou com artistas como Gabriel Sales e participou de turnês com o cantor e compositor Fernando Mendes. Em 2021, ele se estabeleceu em Orlando, Flórida, onde continuou sua trajetória de sucesso, se apresentando em eventos corporativos, casamentos e grandes celebrações.

Nascido em Patos, na Paraíba, é um músico versátil e talentoso, conhecido por suas apresentações cativantes e sua dedicação à educação musical. Com uma carreira que abrange décadas e continentes, Milsax continua a inspirar e encantar plateias com sua música e seu compromisso social. Filho caçula de cinco irmãos, aos 49 anos de idade, é casado e tem seis filhos. A família se mudou junto com ele para acompanhá-lo nesse novo desafio na sua vida profissional.

Milson iniciou sua jornada musical aos doze anos, aprendendo saxofone na Filarmônica '26 de Julho' sob a tutela do Maestro José Fernandes (in memoriam). Sua carreira profissional começou em 1988 com a banda Édson 7, seguida pela banda "Flor da Pele" em 1990. Em 1991, ele integrou a Banda da Polícia Militar do Estado da Paraíba, onde permaneceu por sete anos antes de optar por uma carreira solo e empresarial. Entre 1998 e 2013, Mil SAX foi integrante de diversas bandas e abriu shows para grandes artistas da música brasileira como Fagner, Zezé di Camargo & Luciano, Daniel, Ivete Sangalo, Harmonia do Samba, entre outros.

Nos Estados Unidos, Milson tem sido um nome requisitado em eventos de destaque, dividindo o palco com músicos como Jair Rodrigues (Jairzinho), Simone & Simaria, César Menotti & Fabiano, Fernando & Sorocaba, Xanddy Harmonia, Regis Danese, Renno Poeta, Chambinho do Acordeon, entre outros. Ele também participou de eventos com personalidades notáveis como os palestrantes Tiago Brunet, Flavio Augusto, Tiago Nigro, Paulo Vieira, Bruno Avelar, Camila Vieira, João Kepler, Kaká Diniz; os atores André Marques, Henri Castelli, Nívea Stelmann, Kefera; os atletas Marta Silva, Emerson, Kaká, William, Renato Abreu, Athirson, Ronaldo Angelim, Obina, Rondinelli, Roberto Carlos; e os humoristas Leandro Hassum e Tirulipa. Além disso, Mil SAX tem se apresentado em eventos religiosos com os pastores Claudio Duarte, Leonardo Sales, Bispo JB Carvalho e Deive Leonardo.

Ele também é compositor de músicas instrumentais, incluindo "Believe in You", "Live Intensity," e "O Poder da Ação" que podem ser conferidas em todas as plataformas de músicas e no seu perfil do instagram @mil_sax. Seu compromisso com a educação musical para crianças carentes na Paraíba reflete sua dedicação à transformação social através da música.