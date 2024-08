Com ação especial, Shopping Cidade Verde é opção de compras para o Dia dos Pais

Principal data comercial do mês de agosto, o Dia dos Pais será comemorado neste domingo (11) e cerca de 61,5% dos natalenses pretendem comprar presentes. No Shopping Cidade Verde, o movimento é crescente e deve se intensificar até o fim de semana e, pensando nisso, preparou uma ação especial para celebrar a parceria e o amor entre pais e filhos.

"Desde o início do mês, em compras acima de R$ 250, os clientes ganham um Shampoo Black Tie Pro Men da Provanza. Então, além de ganhar o presente, os pais ainda vão poder ter um momento de autocuidado", afirma Keila Araújo, gerente de marketing do shopping.

De acordo com pesquisa, os itens mais procurados são vestuário, perfumes e cosméticos. No Shopping Cidade Verde, os clientes encontram uma grande variedade de lojas desses segmentos, como Schalk, Fio a Fio, Grifes.com, Havaianas, O Boticário, Provanza e óticas Glass4You e Visualle.

Para os papais que gostam de leitura, a Távola dos Livros tem títulos para atender todos os gostos e na Loja do Estudante, os filhos ainda garantem itens d epapelaria e escritório. Já quem quer presentear com muito sabor, pode garantir um box de cookies da Crooks, que inaugurou recentemente no mall, ou chocolates na Cacau Show.

O Shopping Cidade Verde

Inaugurado em 2017, o Shopping Cidade Verde está localizado na avenida Ayrton Senna e conta com um mix variado de lojas, opções gastronômicas e serviços de saúde, como clínicas e laboratórios. O mall se diferencia por ser um estabelecimento onde o cliente pode resolver todas as suas demandas em um só local com a segurança de uma ampla área coberta com ventilação natural, espaço kids, entretenimento para pets, restaurantes, cafés e quiosques, vigilância privada e estacionamento.