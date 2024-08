Du Mar à Montanha: Conheça o prato que o Chef Pedro Barbosa preparou para a estreia do Festival Du Mar.

Evento acontece nos 4 primeiros finais de semana de agosto na paradisíaca Praia de Canoa Quebrada





Aconteceu nesse final de semana a abertura do Festival Du Mar, que tem essa edição realizada em Canoa Quebrada, praia que pertence ao município de Aracati no Ceará. O evento que é uma realização da Asdecq juntamente com Artfully e Sebrae agitou o badalado destino litorâneo com uma programação cheia de boa gastronomia, atrações culturais, dentre muitas outras atividades.





O destaque dessa abertura foi para a participação do Chef Pedro Barbosa, o mineiro de Paracatu, cidade que fica localizada na divisa com o estado de Goiás, também foi participante do reality show gastronômico da Globo, o Mestre do Sabor, e sempre exalta que boa parte de suas criações são reflexos de sua bagagem profissional e familiar, isso fica claro quando vemos a sintonia entre ele e sua mãe, que foi sua convidada na Cozinha Show.





Pedro trouxe de suas raízes montanhosas lá de Minas Gerais o uso do feijão tropeiro, o protagonista dessa receita que foi demonstrada durante o Cozinha Show, esse ingrediente foi substituído pelo feijão verde, insumo popular emblemático da nossa culinária. Outro ingrediente chave nessa receita é o camarão ao azeite de alho, trazendo todo o frescor do litoral cearense, e assim originando a Du Mar à Montanha, uma combinação saborosa entre Minas Gerais e Ceará.





Acrescentando mais cores e texturas a essa mistura inusitada entre montanha e mar, o Chef Pedro também fez o uso da castanha de caju, insumo originalmente nosso e muito popular no Nordeste, em especial no Ceará, utilizou também coentro, cebola crispy, cebola roxa, pimentão, limão e tomate cereja, e para dar um toque especial também fez o uso da bougainville, planta alimentícia não convencional muito encontrada pelas ruas de Canoa Quebrada. O resultado final foi de encher os olhos e conquistou de forma unânime o paladar do público participante do evento.





O Festival Du Mar nasceu com essa proposta de enaltecer a gastronomia e a cultura do litoral brasileiro. Para Bernardo Lima, diretor da Artfully, idealizadora do festival, "é uma satisfação desenvolver um evento de valorização das comunidades litorâneas principalmente por vir de uma família de pescadores no litoral sul da Bahia. Ter o Chef Pedro Barbosa presente nesta edição de estreia é uma honra, com toda a sua bagagem trazendo um olhar delicado e cheio de lembranças afetivas através do seu prato que nos encantou e mostrou o quanto a gastronomia brasileira é plural."





O Festival Du Mar acontece durante os 4 primeiros fins de semana de agosto, em Canoa Quebrada, na cidade de Aracati, se estendendo até o dia 25 de agosto com encerramento das suas programações. Durante as próximas semanas contará com a presença de grandes chefs cearenses para a promoção da culinária e cultura local, além de atrações culturais. Mais informações nas redes sociais oficiais do evento @festivaldumar.

Mais informações:

Festival du Mar – Edição Canoa Encanta

Local: Canoa Quebrada, em Aracati

Próximas datas: de 09 a 11, 16 a 18 e 23 a 25 de agosto de 2024.

Realização: Artfully, Asdecq e Sebrae

Instagram: @festivaldumar