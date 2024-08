Morre o empresário Wendell Paiva

"Querido por todos". Era assim que os amigos definiam o empresário e agente de viagens Wendell Paiva, de 47 anos.



Ele faleceu na tarde desta sexta-feira (23) em um hospital particular de Natal. Wendell, que era CEO da WRT Turismo, além de jornalista, era conhecido por sua paixão pelo turismo.





Segundo informações preliminares, ele foi internado para tratar uma pneumonia bacteriana, mas infelizmente não resistiu à doença.





A Associação Brasileira de Agências de Viagens do RN (Abav-RN) expressou profundo pesar pela perda do profissional, divulgando uma nota nas redes sociais. "Lamentamos profundamente a partida do nosso amigo Wendell Paiva. Nossos sentimentos mais sinceros aos seus familiares e amigos", declarou a Abav-RN.





De acordo com o Novo, horas antes de sua morte, amigos e familiares haviam iniciado uma campanha urgente de doação de sangue em favor do empresário.





Com mais de duas décadas de atuação no setor de viagens e turismo, Wendell começou sua carreira em 1996 como turismólogo e jornalista, sendo também apresentador do programa Viajando Bem.