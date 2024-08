Triste: Mãe e irmã de Mariah Carey morrem no mesmo dia

Imagem: Divulgação Redes Sociais

A icônica cantora Mariah Carey revelou, em uma entrevista à revista americana "People", publicada nesta segunda-feira (26), que enfrentou uma tragédia pessoal no último fim de semana. Em uma dolorosa reviravolta, Mariah perdeu tanto sua mãe, Patricia, quanto sua irmã, Alison, no mesmo dia.

"É com o coração partido que compartilho a notícia da perda da minha mãe no fim de semana passado", declarou Mariah. "E, infelizmente, em uma sequência trágica de acontecimentos, minha irmã também nos deixou no mesmo dia. Apesar de toda a dor, sinto-me abençoada por ter tido a oportunidade de estar ao lado da minha mãe em seus últimos dias."

As causas das mortes ainda não foram divulgadas.

Mariah Carey, que segue com sua carreira musical de sucesso, tem apresentações agendadas no Brasil em setembro. Ela subirá ao palco em São Paulo no dia 20 e no Rock in Rio no dia 22.

Dona de uma trajetória brilhante na música pop desde os anos 1990, Mariah Carey acumulou uma série de hits globais, como "Obsessed", "Hero" e "Touch My Body", consolidando-se como uma das artistas mais influentes de sua geração.