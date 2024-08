Turismo e Gastronomia: Os sabores do inverno em Joinville

Explore as delícias culinárias que a cidade herdou das culturas europeias





Situada no norte de Santa Catarina, Joinville é um destino que surpreende com sua rica oferta gastronômica, cervejarias artesanais e os charmosos cafés coloniais. A cidade combina tradições europeias com um toque brasileiro, oferecendo experiências culinárias únicas com uma vasta gama de restaurantes que servem desde pratos típicos de influência da colonização germânica, até iguarias da cozinha contemporânea.





Quem estiver em busca de uma experiência mais autêntica, não pode deixar a cidade sem apreciar o marreco com repolho roxo, especialidade inspirada na culinária alemã que é um dos pratos mais icônicos de Joinville, assim como o Eisbein (joelho de porco), outra influência alemã frequentemente servida com chucrute e batatas. Há ainda uma variedade de pratos com salsichas e pães recheados com linguiça.





Além disso, a cidade também oferece excelentes opções de frutos do mar frescos, preparados com um toque catarinense. Influenciado pelo clima litorâneo, o pirão de peixe é um prato muito apreciado na região, preparado com farinha de mandioca e caldo de peixe. Para uma experiência mais contemporânea, há diversos bistrôs e restaurantes que se diferenciam por utilizar ingredientes locais para criar pratos inovadores.





A cozinha local também tem ícones doces, como a Cuca, bolo típico alemão feito com uma massa fofa e coberto com farofa. Pode ter recheios variados, como banana, maçã, ou frutas vermelhas, mas também tem versões salgadas, embora menos populares. Quem preferir uma receita mais clássica pode optar pelo Strudel, uma espécie de torta enrolada, geralmente recheada com maçã, canela e uvas-passas. Outra delícia típica de Joinville, é o Chineque – em alemão "Schnecke", que significa caracol, por isso esse é o formato tradicional desta massinha que se assemelha a um pão doce.





Boas pedidas para o inverno





As cervejarias artesanais de Joinville são uma atração à parte. A cidade tem uma forte tradição cervejeira, e a produção é variada, desde as tradicionais Pilsens e Weizens até as mais complexas IPAs e Stouts. Muitas dessas cervejarias oferecem tours e degustações, permitindo aos visitantes aprender sobre o processo de produção enquanto desfrutam de cervejas frescas e saborosas. Recentemente a cidade ganhou uma rota exclusiva que agrega ao roteiro 11 estabelecimentos – oito cervejarias e três pubs.





Já os cafés coloniais são verdadeiros banquetes que remetem às tradições dos imigrantes europeus. Em um ambiente acolhedor e rústico, pode-se saborear uma farta seleção de pães, bolos, tortas, geleias, queijos e embutidos, acompanhados de café ou chá. Estes estabelecimentos são as opções perfeitas para começar o dia com um café da manhã mais robusto ou finalizar uma tarde inteira de tours pela cidade.