2ª edição da Semana Cinépolis com ingressos a R$ 12,00

A tão aguardada “Semana Cinépolis” está de volta em sua segunda edição! Entre os dias 19 e 25 de setembro, os apaixonados por cinema poderão curtir grandes estreias e sucessos recentes com ingressos promocionais e condições especiais na bombonière em todas as unidades da rede.





Durante essa semana especial, o público poderá adquirir ingressos para salas tradicionais e MACROXE por apenas R$ 12,00. Para quem prefere uma experiência premium, as salas especiais, incluindo VIP, 4DX, IMAX e Júnior, estarão com ingressos a R$ 29,00.





"Estamos animados em oferecer mais uma edição da ‘Semana Cinépolis’ com preços acessíveis e benefícios incríveis. Para nós, essa semana representa a oportunidade de aproximar ainda mais o público da magia do cinema, permitindo que todos possam curtir grandes lançamentos e clássicos em nossas salas. Sabemos que, desde a primeira edição que foi um sucesso, muitos fãs aguardam ansiosamente por essa campanha.", comenta Luiz Fernando Angi, gerente de marketing da Cinépolis Brasil.





-> Combos Retrô e Novidades na Bombonière





Além dos preços especiais nos ingressos, a “Semana Cinépolis” traz ofertas irresistíveis na bombonière. Combos retrô de sucesso em 2023, como os de “Flash” e “Shazam!”, estarão à venda a partir de R$ 10,00, permitindo que os clientes completem suas coleções. Copos exclusivos como de “Taylor Swift” também estarão disponíveis a partir de R$ 5,00. O cliente poderá adquirir de forma avulsa ou em um combo regular de pipoca e bebida.





Algumas unidades específicas, como Cinépolis JK Iguatemi, Jardim Pamplona, Galleria Campinas, Rio Design e Pátio Batel, terão as promoções exclusivas na bombonière, mas não na bilheteria.





Outras opções incluem o Combo Especial, com uma pipoca e uma bebida médias por R$ 29,00, e o Combo Júnior, que traz uma caixa de lápis de cor, adesivos personalizados, pipoca mini e um refrigerante de 300 ml por R$ 29,00.





As sobremesas VIPs – como as porções de petit gâteau e churros – custarão apenas R$ 19,00, enquanto pratos VIPs como o sanduíche de pernil e boneless chicken estarão disponíveis por R$ 29,00. E ainda, as pizzas, uma novidade nas salas VIPs, também terão preços promocionais durante o período.





-> Filmes para Todos os Gostos