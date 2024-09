Boa Notícia: Dispositivo poderá identificar 18 tipos de câncer em 15 minutos

Imagem meramente ilustrativa

A pesquisadora Deborah Zanforlin está ganhando destaque ao apresentar sua inovação: um dispositivo capaz de detectar 18 tipos de câncer em apenas 15 minutos, utilizando uma simples amostra de sangue, de acordo com Microsoft Start.



Essa tecnologia revolucionária promete simplificar o diagnóstico precoce, substituindo exames caros, como tomografias e mamografias.





Chamado de ConquerX, o dispositivo é portátil, livre de radiação e já apresentou resultados promissores em testes iniciais.





Com sua precisão em identificar marcadores específicos no sangue, o ConquerX pode aumentar as chances de cura em até 70% quando o diagnóstico é realizado precocemente. No entanto, o dispositivo ainda aguarda aprovações importantes, como da Anvisa e do FDA, para ser amplamente disponibilizado.