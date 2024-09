Rio de Janeiro: capital nacional dos eventos médicos

Destino atrai profissionais da saúde para conferências, simpósios e congressos neste segundo semestre, além de proporcionar uma experiência rica pela variedade de opções de lazer e cultura

Capacidade de combinar expertise médica, localização estratégica, infraestrutura robusta de eventos e a mais moderna rede hoteleira da América Latina. É assim que o Rio de Janeiro tem se consolidado como um polo estratégico no cenário do turismo médico no Brasil. Essa tendência está alinhada com a crescente demanda por infraestrutura de ponta e serviços de saúde de alta qualidade, tornando a cidade um destino privilegiado para eventos do segmento e atraindo profissionais de saúde de diversas especialidades para conferências, simpósios e congressos de diferentes portes.

Associada a tudo isso está uma rica variedade de opções de lazer e cultura, proporcionando uma experiência enriquecedora fora das salas de conferência. O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, ressalta o efeito benéfico que um calendário de eventos estruturado provoca em toda a cadeia do turismo. "Um cronograma organizado de feiras, reuniões de negócios e congressos, como os encontros do setor médico que vamos receber, traz recursos e proporciona previsibilidade para a economia. E não há melhor lugar para debater sobre saúde do que em nossa cidade, que conta com a mais moderna rede hoteleira do país, com ótima gastronomia e rica vida cultural", afirma.





Riocentro e Lagune Barra Hotel: conveniência e segurança

Com uma das infraestruturas mais modernas e versáteis do país, o Centro de Convenções Riocentro é, sem dúvida, o epicentro dos eventos médicos no Rio de Janeiro. Administrado pela GL Events, é capaz de receber desde pequenas reuniões até grandes congressos internacionais. A localização estratégica na Barra da Tijuca, uma área em constante crescimento e desenvolvimento, adiciona ainda mais valor ao complexo, que conta com a conveniência de ter um hotel a poucos passos de seus portões com 306 apartamentos – o Lagune Barra Hotel. Além disso, o Riocentro disponibiliza quatro pavilhões, um centro de convenções, três estúdios e um anfiteatro.

Para este segundo semestre de 2024, já estão programados dois eventos do segmento médico: de 25 a 28 de setembro, a International Myeloma Society (IMS) – a 21ª Reunião Anual da IMS, que vai acontecer pela primeira vez no Rio de Janeiro; e entre os dias 24 e 27 de outubro, o XVIII Congresso Brasileiro de Biomedicina, em conjunto com o VI Congresso Internacional da Biomedicina e o II Congresso Brasileiro e Internacional de Biomedicina Estética, o maior evento da classe biomédica.

O Lagune Barra Hotel disponibiliza uma entrada exclusiva para o Riocentro – é possível ir andando –, estacionamento e estação de BRT em frente ao empreendimento (Olof Palme), que tem integração com o metrô e proporciona mobilidade por meio do sistema de transporte urbano, facilitando logística e deslocamento, além de oferecer maior conveniência e segurança aos organizadores, montadores e staff em geral. Para complementar toda a grande infraestrutura de eventos do complexo, o Lagune Barra Hotel também oferece salas de reuniões e espaços para eventos menores, proporcionando uma solução completa para os organizadores que necessitam de um local adicional para workshops e encontros privados.