Braskem e Comitê Paralímpico Brasileiro completam nove anos de parceria

A Braskem, produtora global de resinas termoplásticas, completa nove anos de parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O apoio alcança mais de quatro mil atletas da equipe de atletismo, sendo 1.918 de alto rendimento e 2.300 de iniciação esportiva, em todos estados brasileiros. Com o incentivo, a Braskem valoriza o potencial de transformação das pessoas por meio do esporte, impulsiona o desenvolvimento do atletismo paralímpico brasileiro e reforça a importância do plástico usado nas próteses como um aliado para torná-las mais confortáveis e leves.

"Acreditamos no potencial transformador das pessoas e apoiamos tanto atletas profissionais de alto rendimento quanto os de base. Nosso objetivo é criar oportunidades para que eles desenvolvam seu potencial e, por isso, a parceria com o CPB é tão importante. Estamos muito felizes com os resultados desta parceria e com o sucesso da participação dos atletas brasileiros nas competições nacionais e internacionais", diz Marcelo Arantes, vice-presidente Global de Pessoas, Comunicação, Marketing e Relações com a Imprensa da Braskem.

O patrocínio à equipe de atletismo tem âmbito nacional e conta com o apoio tecnológico, por meio de equipamentos e materiais esportivos de alto nível, além do incentivo aos atletas participarem de competições com equipes especializadas. Os equipamentos adquiridos permitem mais precisão nos treinos, como por exemplo, o uso de GPS para a mensuração de métricas, incluindo distâncias do sprint, velocidade máxima, potência e carga dos atletas, além de máquinas que acompanham resultados como massa magra (muscular), massa óssea, massa gorda, percentual de gordura, entre outros aspectos fisiológicos dos atletas. E os nove anos de parceria já têm gerado resultados muito positivos na equipe de atletismo: foram 568 medalhas conquistadas em grandes missões internacionais desde 2015.

Nos Jogos Paralímpicos deste ano, o Brasil fez uma campanha histórica e finalizou a competição, pela primeira vez, entre as cinco melhores seleções, com 89 pódios e a participação de 255 atletas. "A parceria com a Braskem tem sido de suma importância para o desenvolvimento dos nossos atletas e o fortalecimento da modalidade. Acreditamos que, juntos, construímos uma base sólida sobre a qual podemos projetar um futuro mais promissor para o atletismo paralímpico brasileiro, inspirando cada vez mais jovens a se dedicarem ao esporte paralímpico", afirma Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e bicampeão paralímpico de futebol de cegos nos Jogos Paralímpicos de Atenas 2004 e Pequim 2008.

O Centro de Treinamento Paralímpico do CPB, localizado em São Paulo, é o principal local de treinamento dos atletas e um dos melhores centros esportivos na esfera de alto rendimento. Além disso, é o quarto maior centro de treinamento paralímpico do mundo, com instalações esportivas de 17 modalidades paralímpicas e 95 mil m² de área construída.

Iniciativas repletas de imersão

A parceria entre Braskem e CPB resultou ainda em diversas iniciativas voltadas ao poder transformador do esporte. Neste ano, a companhia gravou um Hino Paralímpico com a reunião de 70 músicos com deficiência na área externa do Auditório do Ibirapuera. O momento teve a participação dos atletas Jerusa Geber, Thiago Paulino, Raíssa Machado, Aline Rocha, Vinicius Rodrigues e Washington Nascimento que deixaram tudo ainda mais especial. "O nosso apoio vai além do investimento. É uma parceria que busca trazer mais visibilidade aos atletas e valorização para o poder transformador de cada um", afirma Arantes.

Outra iniciativa da companhia foi a transmissão dos Jogos Paralímpicos de Paris no Parque do Ibirapuera. O espaço aberto reuniu torcedores e contou com a Arena Paralímpica, promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que permitiu aos visitantes experimentarem modalidades como tênis de mesa, basquete em cadeira de rodas e futebol para cegos. "As atividades realizadas ao longo dos anos demonstraram apoio e engajamento da companhia ao atletismo paralímpico. Queremos que os brasileiros possam vivenciar cada vez mais a emoção das competições, celebrar a vitória dos atletas e vivenciar os esportes adaptados",

finaliza Arantes.

Sobre a Braskem

Orientada para as pessoas e em ser uma companhia mais inclusiva e diversa, a Braskem está comprometida em se tornar cada vez mais humana. Os 8.500 mil integrantes da petroquímica dedicam-se diariamente em melhorar a vida das pessoas por meio de soluções sustentáveis da química e do plástico, além de reforçar o compromisso da empresa com a economia circular. A Braskem possui DNA inovador e um completo portfólio de resinas plásticas e produtos químicos para diversos segmentos, como embalagens alimentícias, construção civil, industrial, automotivo, agronegócio, saúde e higiene, entre outros. Com 40 unidades industriais no Brasil, EUA, México e Alemanha, a companhia exporta seus produtos para clientes em mais de 71 países.

Mais informações: https://www.braskem.com.br/