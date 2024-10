Vivaldo Costa faz análise ao final das eleições e destaca papel dos aliados na sustentação do governo Fátima Bezerra

O deputado estadual Vivaldo Costa (PV), em seu programa de rádio, transmitido pela Rádio Caicó, compartilhou uma análise sobre o segundo turno das eleições no Rio Grande do Norte e no Brasil. Em sua avaliação, o resultado eleitoral no estado mostrou que os verdadeiros vitoriosos foram os aliados da governadora Fátima Bezerra, responsáveis pela eleição de 110 prefeitos, enquanto o Partido dos Trabalhadores (PT) elegeu apenas seis. Segundo Vivaldo, é essencial que Fátima reconheça e valorize os partidos aliados, concedendo apoio político e administrativo aos prefeitos eleitos.





"A governadora precisa criar consciência de que deve governar com os aliados. E o PT tem que entender isso, entender que Fátima precisa fatiar o poder com quem ganhou a eleição", afirmou o deputado.





Vivaldo também elogiou a estratégia política do presidente Lula, que, segundo ele, já entendeu a importância de construir uma base ampla com o apoio de partidos de centro. "Lula, que é um grande mestre da política, já está governando com os aliados, inclusive dando ministérios ao União Brasil. Essa é a linha: ou o PT entende isso, ou está em uma posição difícil", declarou, reforçando que tanto Lula quanto Fátima devem manter essa postura para fortalecer suas gestões e garantir apoio político.





O fortalecimento do ex-senador José Agripino Maia na política potiguar





Além de sua análise sobre a importância de alianças no governo, Vivaldo Costa destacou o desempenho de José Agripino Maia, ex-senador e figura de influência no cenário político do Rio Grande do Norte. Para ele, Agripino demonstrou força ao eleger prefeitos em cidades estratégicas, como Mossoró e Natal, pelo União Brasil, um feito que coloca o ex-senador em uma posição importante para o futuro político do estado.





"José Agripino não é uma pedra fora do tabuleiro; ele mostrou que tem um projeto político sólido e ainda tem muito a contribuir para o Rio Grande do Norte," comentou Vivaldo, apontando Agripino como um possível nome forte nas próximas disputas eleitorais.





Vivaldo concluiu dizendo acreditar que o fortalecimento de alianças com partidos de centro será essencial para o sucesso do governo estadual e federal.