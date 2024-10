Defesa Civil mantém alerta em SP, apesar de tempestade perder força

Um novo alerta emitido pela Defesa Civil na manhã deste sábado (19) informa que a tempestade prevista para atingir o estado de São Paulo perdeu intensidade, resultando em um "cenário mais ameno" na região.





De acordo com o órgão, os volumes de chuva ficaram abaixo das expectativas, exceto nos municípios próximos às divisas com Minas Gerais e Rio de Janeiro.





“Para este sábado (19), ainda há chances de pancadas de chuva em qualquer momento do dia, com previsão de volumes moderados. É recomendada atenção especial nas áreas mais vulneráveis, principalmente naquelas localizadas na divisa com Minas Gerais, onde há previsão de chuvas mais intensas. O dia será marcado por muita nebulosidade, o que impedirá a elevação significativa das temperaturas”, alerta a nota da Defesa Civil.





Apesar da melhora, o órgão mantém o alerta para temporais na capital até, pelo menos, domingo (20).





“O gabinete de crise permanece ativo no Palácio dos Bandeirantes para assegurar uma resposta imediata à população em situações de emergência. Aproximadamente 5 mil agentes estão mobilizados em todo o estado. Cada empresa de energia elétrica tem um representante no gabinete, permitindo uma comunicação mais rápida e ações mais eficientes de monitoramento e controle”, conclui o comunicado.