Festival Tamo Junto BB traz shows inéditos para Natal, confira programação

Jão, Nando Reis, Vanessa da Mata, Àttoxxaá, Lexa, Oriente, Lourena e Joyce Alane vão embalar o público de Natal.





Entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, a Arena das Dunas, em Natal, será palco do Festival Tamo Junto BB. O megaevento celebra o esporte e a música, trazendo uma programação diversificada que inclui modalidades esportivas apoiadas pelo Banco do Brasil, além de apresentações únicas e imperdíveis de renomados artistas nacionais e de bandas e artistas locais.





Entre as atrações confirmadas no palco principal, estão os hitmakers Jão, Nando Reis, Vanessa da Mata, Lexa, Àttooxxá e Oriente - que contará com participações especiais das cantoras Lourena e Joyce Alane, que estarão pela primeira vez em Natal.





Já no palco Vila BB, o destaque são as atrações locais. Os artistas que prometem agitar todos os dias do festival são a Banda Boca Seca, veteranos da cena musical natalense, com um tributo ao icônico álbum Tábua de Esmeralda; Ian Medeiros, que lançou o EP 'Varanda' e junto com amigos, promove um mergulho em seu lado compositor, fruto de inquietações da pandemia; Banda DuSouto, que traz o cotidiano de uma cidade praieira, letras bem humoradas e com identidade genuinamente potiguar.





Além deles, o evento contará com Taj Ma House, banda de Natal - capital da house music -, que oferece um experiência sonora única, sendo uma força inovadora no cenário eletrônico brasileiro; Dani Cruz, que mistura influências do samba, world music, pop, com temas que envolvem amor, espiritualidade e nordestinagens; e Gracinha, trazendo para o público o álbum de estreia 'Corpo Celeste', com a maioria das canções girando em torno de suas vivências como mulher preta e lésbica.





Para fechar o festival, uma atração especial de Salvador que já ganhou o Brasil com o hit 'Ziriguidum' e sua sonoridade única, o grupo Filhos de Jorge, pela primeira vez se apresentando na região.





Ao longo de toda a programação do Tamo Junto BB, o público estará acompanhado por DJs icônicos da região, como DJ Samir, DJ Gabriel Souto e DJ Jennify, uma mulher trans que está revolucionando a cena local.





Com essa combinação de grandes nomes e artistas emergentes, o Festival Tamo Junto BB também se destaca como uma celebração da arte, bem como da união entre esportes e música. Disponibilizados de forma gratuita, os ingressos do primeiro lote esgotaram em menos de 8 horas. Ainda haverá abertura de um segundo e último lote. A liberação dos ingressos e a programação completa podem ser acompanhadas no site https://tamojuntobb.com.br/





















PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS:





01/11 - Palco Vila BB





DJ Samir às 12h (e nos intervalos)

Gracinha às 15h

DuSouto às 17h





01/11 - Palco Principal

Oriente às 19h30

Vanessa Mata às 21h30

Nando Reis as 23h30





02/11 - Palco Vila BB

DJ Gabriel Souto às 12h (e nos intervalos)

Dani Cruz às 15h

Boca Seca às 17h









02/11 - Palco Principal

Attooxaa às 19h30

Lexa às 21h30

Jão às 23h30









03/11 - Palco Vila BB

DJ Jennify às 12h (e nos intervalos)

Ian Medeiros às 13h

Taj Ma House às 14h30

Filhos de Jorge às 16h