Presidente da GM para a América do Sul estará em Natal para entrega de prêmio às concessionárias Espacial e Natal Veículos

Evento contará com a presença de Santiago Chamorro, presidente da GM para a América do Sul, para reconhecer a excelência das concessionárias do Grupo Dão Silveira

Natal será palco de uma premiação especial para duas das principais concessionárias do Grupo Dão Silveira, Espacial e Natal Veículos, que se destacaram em 2023 no cumprimento dos altos padrões globais exigidos pela General Motors (GM). O evento, que ocorrerá na concessionária Espacial nesta quarta-feira (30) às 18h, contará com a presença de Santiago Andres Chamorro Micolta, presidente da GM para a América do Sul, que entregará pessoalmente a placa de Classificação A, e Rafael Santos, vice-presidente de Vendas, Marketing, Pós-Vendas, Serviços Conectados e Experiência do Cliente para a América do Sul.









O Grupo Dão Silveira, que celebra 58 anos de história e tem à frente o potiguar Tomás Silveira Guimarães Filho, também presidente da Associação Nacional dos Concessionários Chevrolet (Abrac), vem realizando um trabalho de renovação em sua identidade de marca e fortalecendo seu compromisso com a qualidade e inovação no Nordeste.









Como resultado desse esforço, a concessionária Espacial continua na liderança em número de premiações no Brasil, somando 24 conquistas de Classificação A, e a Natal Veículos agora totaliza 21 prêmios. Esse reconhecimento é um marco importante porque reforça o compromisso da GM em manter o padrão mundial de excelência entre suas concessionárias e destaca o Grupo Dão Silveira como referência na região e no país.









Além de Santiago Chamorro e Rafael Santos, o evento contará com a presença de outros executivos da GM e do Banco GM, como Gustavo Sulzer, diretor sênior de Vendas; Fernando Moura e Marcelo Lima, gerentes de Operações Regionais; Paulo Estevez, supervisor de Operações Regionais GMAC e Marcelo Godoy, gerente de vendas do Distrito 02, que também estarão presentes para celebrar o sucesso das concessionárias do Grupo Dão Silveira.









A entrega do prêmio será uma oportunidade para os colaboradores da Espacial e Natal Veículos se conectarem diretamente com a liderança da GM e comemorar os esforços conjuntos que levaram a este reconhecimento.