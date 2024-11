Cientistas do Rio Grande do Norte participam de discussão nacional sobre as mudanças climáticas

O Encontro de São Paulo 2024: O Desafio da Cooperação Global para Adaptação Urbana Conferência internacional sobre adaptação urbana em tempos de crise climática, contará com 14 cientistas da UFRN que fazem parte do INCT a klimapolis.





O evento ocorre entre os dias 4 a 8 de novembro de 2024 e reune especialistas, pesquisadores, formuladores de políticas e membros da comunidade de todo o mundo para enfrentar os impactos críticos das mudanças climáticas nos ambientes urbanos. Esta conferência internacional tem como objetivo promover discussões transdisciplinares sobre os desafios urgentes da adaptação urbana, particularmente à luz das recentes crises climáticas, como a devastadora enchente que afetou o estado do Rio Grande do Sul em maio de 2024.





Organizado pela iniciativa germano-brasileira BmBF Klimapolis, pela rede Cidades, Infraestrutura e Adaptação às Mudanças Climáticas (CIAMClima) e pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT Klimapolis), o Encontro SP 2024 conta com a participação de pesquisadores e profissionais do Brasil e de outros países como Alemanha, Reino Unido, Índia, África do Sul e Portugal.





Este esforço colaborativo visa fortalecer as capacidades de governança adaptativa das cidades brasileiras, abordando questões essenciais para o desenvolvimento urbano sustentável. O programa se concentra em vários tópicos cruciais, incluindo sistemas de drenagem urbana, gestão da água, poluição do ar, bem-estar urbano e saúde. É projetado para incentivar interações significativas entre cientistas, representantes do governo e comunidades locais, a fim de enfrentar colaborativamente os desafios multifacetados impostos pelas mudanças climáticas.





Destaques do Evento: 4 e 5 de novembro: Os participantes participam do III Workshop sobre Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável, com foco em soluções inovadoras de drenagem e promoção de um diálogo transdisciplinar entre administradores, acadêmicos e a sociedade civil, em parceria com a Aliança para o Design e Planejamento Sensível à Água.



♻️Programação:





6 e 7 de novembro: O Workshop de Cooperação Multinível para a Adaptação Global irá discutir tópicos de governança climática e destacar iniciativas de engajamento comunitário.

Os participantes estão tendo a oportunidade de compartilhar experiências práticas e aprender com projetos nacionais e internacionais, como o BmBF Klimapolis da Alemanha e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) Klimapolis.





8 de novembro: A conferência culminará com discussões com representantes da Prefeitura de São Paulo e do INCT Klimapolis, abordando as complexidades da governança multinível na adaptação urbana. Além disso, o evento conta com uma mesa sobre oportunidades de cooperação e financiamento de pesquisa científica na Alemanha. Os representantes da agência de fomento Alemão DFG, e o Centro Alemão de Ciência e Inovação, DWIH, irão apresentar os diversos programas de fomento e apoio aos cientistas brasileiros no dia 6 de novembro às 16:30. Além disso, o evento conta com uma mesa sobre oportunidades de cooperação e financiamento de pesquisa científica na Alemanha. Os representantes da agência de fomento Alemão DFG, e o Centro Alemão de Ciência e Inovação, DWIH, irão apresentar os diversos programas de fomento e apoio aos cientistas brasileiros no dia 6 de novembro às 16:30.





Este importante encontro é apoiado por instituições proeminentes, incluindo o Fundo Mackenzie para Pesquisa e Inovação (Mackpesquisa), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Ministério Federal da Educação e Pesquisa da Alemanha (BmBF), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Instituto Max Planck de Meteorologia (MPI-M). Endossado por vários departamentos da Prefeitura de São Paulo, como a Secretaria do Clima e a Secretaria de Infraestrutura Urbana, o evento promete impulsionar avanços significativos na discussão sobre os desafios climáticos urbanos. As sessões são conduzidas em inglês e português, com transmissão online e tradução simultânea disponível para as sessões na sala principal do evento. O evento acontece na Universidade Mackenzie, R. da Consolação 930, São Paulo.