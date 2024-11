Emocionada, Tatá Werneck Revela Abuso Sexual e Desabafa Sobre Silenciamento e Superação

Na última segunda-feira (4), durante um episódio do programa *Lady Night*, Tatá Werneck fez uma revelação emocional ao compartilhar que foi vítima de abuso sexual. A apresentadora não conteve as lágrimas ao desabafar sobre a violência que sofreu e as dificuldades que enfrentou ao tentar relatar o caso.





A convidada do programa era a atriz Débora Falabella, que atua na peça *Prima Facie*, onde interpreta uma advogada que sofre violência sexual. Ao discutir o tema com Débora, Tatá revelou que havia assistido ao espetáculo junto com seus pais e que esse momento trouxe à tona lembranças dolorosas. "Fui com meus pais e isso me deixou profundamente emocionada. Nunca falei abertamente sobre o que passei, pois sinto medo. Eles lembraram do que aconteceu comigo, e eu só recebia perguntas que pareciam sempre me questionar, como se tentassem diminuir o que eu dizia. Desculpem, perdi um pouco o controle aqui", desabafou, visivelmente emocionada.





Ela prosseguiu, explicando o quão doloroso foi enfrentar a descrença dos outros: "Parecia que ninguém acreditava em mim. Me perguntavam coisas como ‘Como ele era? O que ele vestia? Mas você estava usando o quê? Por que não gritou? Por que não chamou a polícia?’. A resposta é simples: eu estava aterrorizada, desesperada".





Tatá relembrou que, no momento do abuso, o único pensamento que a guiava era a sobrevivência. "Eu só pensava: ‘Preciso sobreviver’. E faria qualquer coisa que me permitisse sobreviver", relatou.





A apresentadora concluiu dizendo que, apesar dos anos que se passaram, ainda sente receio de compartilhar sua história. Antes de encerrar, incentivou o público a conferir a peça de Débora Falabella, que está em cartaz em São Paulo.