5G da TIM agora está presente em 100% dos bairros de Natal

Chegou a vez do Rio Grande do Norte, estado de grande importância para a TIM, ter todos os bairros da capital contemplados com a tecnologia 5G da operadora. Líder em 5G no Brasil, a operadora anuncia este mês a expansão da cobertura da rede de quinta geração para mais localidades de Natal, se tornando a primeira operadora a marcar presença em todos os 36 bairros da capital potiguar.





“O 5G abre portas para uma transformação tecnológica e social sem precedentes, e temos orgulho de liderar esse movimento histórico. Com a rede de quinta geração, podemos impulsionar os negócios e apoiar o desenvolvimento de Natal, melhorando a vida dos seus moradores. Atualmente, já oferecemos cobertura 4G em todos os municípios do Rio Grande do Norte e seguiremos avançando no plano de expansão, com robustos investimentos em infraestrutrura”, disse Bruno Talento, Diretor de Vendas da TIM Nordeste.





Além de Natal, a TIM ativou o 5G nas cidades de Caicó, Parnamirim, Extremoz, Mossoró, Pau dos Ferros e Tibau do Sul – importante polo turístico do Estado. Atualmente, a companhia tem 1,2 milhão de linhas ativas no Estado e 38,52% de participação de mercado.





2 ANOS DE CONECTIVIDADE 5G





A TIM completou dois anos de operação comercial do 5G no Brasil com resultados robustos. A companhia é líder na nova tecnologia no país e já cobre 506 cidades com a rede de quinta geração, contemplando 66% da população urbana com mais de oito mil antenas 5G no país. A operadora conta com 75 antenas licenciadas só em Natal e 98 em todo o Estado.





No terceiro trimestre, a empresa ativou o sinal de quinta geração em 142 cidades, uma média de 1,5 localidades por dia. Hoje a TIM soma 11 capitais com presença 5G em todos os bairros. Além disso, segue como a única operadora com cobertura 4G em todos os 5.570 municípios brasileiros. Essa evolução é acompanhada por um trabalho focado em qualidade, como atesta o mais recente estudo da principal empresa de análise de serviços móveis do mundo. A TIM lidera o índice de qualidade consistente em 21 das 27 capitais do país, mostrando que a experiência dos usuários na rede 5G da operadora é adequada para atender às demandas mais exigentes.





Sobre a TIM