Hábito extremo: O que aconteceu com o homem que bebe somente refrigerante há 10 anos

Entre as bebidas mais populares do mundo, as opções açucaradas ocupam um lugar de destaque. Para algumas pessoas, o consumo frequente dessas bebidas torna-se indispensável. Um exemplo extremo disso é a história de um homem que manteve por 10 anos o hábito de consumir exclusivamente uma bebida gaseificada.

Ao longo de uma década, ele gastou o equivalente a cerca de R$ 220 mil com a compra de sua bebida favorita, chegando a ingerir até cinco litros por dia. O hábito começou de forma aparentemente inofensiva, com uma única lata após as refeições. Porém, com o tempo, o consumo aumentou de maneira significativa, levando-o a estocar grandes quantidades para garantir que nunca ficasse sem.

“Eu percebi que essa bebida havia se tornado a única coisa que eu bebia. Parei completamente de consumir água”, admitiu ele.

O consumo exagerado teve consequências graves para a saúde. Ele relatou aumento de peso, dificuldade para dormir e uma deterioração acentuada na saúde bucal. “Meus dentes estavam no estado de uma pessoa muito mais velha, e eu me sentia constantemente inchado”, revelou.

Após buscar ajuda médica, ele conseguiu reverter os danos causados pelo hábito e adotou um estilo de vida mais equilibrado. Hoje, sua dieta é baseada em água e sucos naturais, deixando para trás a dependência da bebida açucarada.



Via Saúde Today