Bilionária brasileira é uma das jovens mais ricas do mundo com US$ 1,3 bilhões

A brasileira Livia Voigt, de 20 anos, e sua irmã, Dora, de 26, estão entre os jovens mais ricos do mundo, segundo a lista da Forbes. Ambas herdeiras da Weg, gigante brasileira de motores elétricos fundada pelo avô de Livia, Werner Ricardo Voigt. Com uma fortuna estimada em US$ 1,3 bilhão cada, as irmãs ocupam a segunda e nona posições, respectivamente, no ranking global.

De acordo com CNN/MSN, Livia, a mais jovem bilionária do mundo, divide o segundo lugar com o sul-coreano Kim Jung-youn. A liderança fica com o italiano Clemente Del Vecchio, da EssilorLuxottica.

A lista revela que a maioria dos jovens bilionários construiu sua riqueza por meio da herança familiar, com setores como industrial, mídia e entretenimento se destacando.