Com emenda de R$ 1 milhão da Senadora Zenaide Maia, estádio é entregue em Bento Fernandes

Na noite desta sexta-feira (27), a senadora Zenaide Maia participou da cerimônia de entrega do Estádio Municipal Vereador José Marques de Oliveira e do Mercado do Produtor, ambos localizados na cidade de Bento Fernandes.





A construção do estádio foi viabilizada por meio de uma emenda de transferência especial, no valor de R$ 1 milhão, recursos destinados pela parlamentar para promover o desenvolvimento local. A importante obra é um reflexo do compromisso da senadora com o bem-estar e o progresso da comunidade de Bento Fernandes e de toda a região.





O novo estádio, que se tornou realidade para a alegria dos desportistas locais e de municípios vizinhos, visa oferecer mais qualidade e segurança na prática esportiva, atendendo à crescente demanda por infraestrutura adequada para a realização de eventos e atividades físicas.





Em seu discurso, Zenaide Maia destacou a relevância do esporte para a sociedade. "Assim como a Saúde e a Educação, o Esporte é um direito fundamental do nosso povo. Por isso, sempre que vejo gestores comprometidos com a defesa das políticas voltadas para o bem comum, sinto o maior interesse em colaborar, independentemente de partido político", disse Zenaide. A senadora reforçou a importância de investimentos contínuos em áreas que impactam positivamente na vida da população.





A gestão do prefeito Junior Marques, tem desempenhado papel crucial no crescimento e transformação de Bento Fernandes, promovendo melhorias essenciais nos serviços públicos e realizando obras que beneficiam diretamente a população. Com foco no desenvolvimento sustentável e em um futuro promissor, a cidade avançou de maneira significativa.





A cerimônia contou com a presença do prefeito Junior Marques, do vice-prefeito Lala, do deputado estadual Hermano Morais, do ex-prefeito Robenilson Ferreira, além de vereadores, secretários municipais e diversos cidadãos da cidade, que celebraram mais uma conquista para o município.