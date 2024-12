Ponte entre Tocantins e Maranhão desaba, causando mortes e derramamento de ácido no rio

Foto: Agência Brasil

No domingo, 22 de dezembro de 2024, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os estados do Tocantins e Maranhão, desabou, resultando na queda de diversos veículos no rio Tocantins. Entre os veículos, estava um caminhão-tanque transportando ácido sulfúrico, que vazou nas águas do rio.



Vítimas e desaparecidos

Até o momento, foram confirmadas duas mortes: uma mulher de 25 anos e um homem de 46 anos. Além disso, há pelo menos oito pessoas desaparecidas, incluindo duas crianças de 3 e 11 anos.

Interrupção nas buscas

As operações de resgate foram suspensas devido ao risco de contaminação pelo ácido sulfúrico presente no rio, tornando o ambiente perigoso para os mergulhadores.

Investigações em andamento

Autoridades locais iniciaram investigações para determinar as causas do colapso da ponte, que já apresentava sinais de deterioração. A estrutura, inaugurada em 1960, é uma importante via de ligação entre Brasília e Belém.