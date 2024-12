Lula é Liberado para Retornar a Brasília Após Exames Médicos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta médica nesta quinta-feira (19) após realizar uma tomografia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Os resultados foram satisfatórios, permitindo seu retorno a Brasília ainda hoje.

Recuperação Pós-Cirúrgica

Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência em 10 de dezembro para drenar um hematoma intracraniano, consequência de uma queda ocorrida em outubro. Desde então, vinha sendo monitorado por sua equipe médica.

Retorno às Atividades

Com a liberação médica, o presidente planeja retomar suas atividades na capital federal. Está previsto um encontro com seus 39 ministros nesta sexta-feira (20) para um almoço de confraternização e balanço do ano no Palácio da Alvorada.

Próximos Passos

Embora liberado para retornar a Brasília, Lula deverá realizar novos exames de acompanhamento nos próximos 10 dias para assegurar sua plena recuperação.