Mais de 100 munições apreendidas em operação contra tráfico de drogas no litoral do RN

Munições foram apreendidas em operação do MPRN. — Foto: MPRN

Em 17 de dezembro de 2024, o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou uma operação visando combater o tráfico de drogas e a associação para o tráfico no município de Baía Formosa, litoral potiguar. A ação resultou na apreensão de mais de 100 munições, além de armas e entorpecentes.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão, incluindo um na cidade de Mataraca, na Paraíba. A operação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRN, com apoio da Polícia Militar e do Gaeco do Ministério Público da Paraíba.

Além das munições, as autoridades apreenderam:

Duas armas de fogo de uso restrito;

Aproximadamente 350 pedras de crack;

Balanças de precisão;

Porções de substâncias análogas à cocaína;

Um tablete e mais 35 porções fracionadas de substância análoga à maconha.

De acordo com o G1/RN, todo o material foi encaminhado às Delegacias de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O MPRN continua investigando o envolvimento de outras pessoas e possíveis crimes relacionados ao núcleo criminoso.