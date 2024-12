MEU SERTÃO, COXINHA CAICOENSE E FRESCOR SERTANEJO SÃO VENCEDORES DO CIRCUITO DE RESTAURANTES DO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE CAICÓ 2024

Na terra da carne de sol e do queijo, restaurantes foram desafiados a produzir pratos inéditos com ingredientes regionais e clientes elegeram os campeões. O resultado dos vencedores do Circuito de Restaurantes do Festival Gastronômico de Caicó 2024 foi conhecido na última sexta-feira (13).





A competição, realizada entre 15 de novembro e 10 de dezembro, convidou caicoenses e turistas a visitarem os restaurantes participantes, experimentarem os pratos inéditos criados especialmente para o circuito e votarem virtualmente. Os critérios de avaliação incluíram criatividade, sabor (harmonia dos ingredientes e aroma) e qualidade do atendimento.





Para participar do circuito, os restaurantes precisaram inovar, criando pratos com ingredientes típicos: carne de sol, um dos queijos característicos de Caicó (coalho e/ou manteiga) e outro item regional do Rio Grande do Norte.





Foram vencedores por categoria:





ENTRADA/PETISCO:





1º lugar: Coxinha Caicoense – Lanchonete Lula Gula

2º lugar: Carpaccio à Caicó – Caiçara 21





SOBREMESA:





1º lugar: Frescor Sertanejo – Caiçara 21

2º lugar: Cheesecake Arcaico – Dona Bela Doceria





PRATO PRINCIPAL:





1º lugar: Meu Sertão – Armazém 400

2º lugar: Cupim Cabra da Peste – Caiçara 21

3º lugar: Rocambole do Reino – Restaurante Pimenta do Reino





O chef Wanderson Dantas, do Armazém 400, celebrou o primeiro lugar na categoria prato principal com o prato “Meu Sertão”. A receita trouxe filé de sol recheado com queijo coalho, acompanhado de arroz cremoso do sertão (arroz branco, bechamel, carne de sol desfiada, queijo coalho grelhado, nata e mussarela) e finalizado com creme de raspa de queijo e tuile de queijo coalho.





“Usei o que a gente tem de melhor na região, unindo à gastronomia contemporânea, para trazer uma ideia de prato sofisticado e inovador”, destacou o Chef Wanderson, confirmando que o restaurante recebeu vários feedbacks positivos dos clientes e o prato permanecerá no cardápio do Armazém 400.





Na categoria entrada/petisco, a campeã "Coxinha Caicoense" uniu carne de sol, queijo coalho, manteiga, leite, cebola e mel. Já a sobremesa "Frescor Sertanejo" encantou com uma combinação de queijo coalho, carne de sol, sorvete de rapadura, doce de caju ameixa e coco.





A 2ª edição do Festival Gastronômico de Caicó foi organizada pela Agência Referência, com apoio do Sebrae RN, FESPEG, Sistema Fecomércio RN (SESC e SENAC), Universidade Potiguar, Assembleia Legislativa do RN, Viggo Sistemas e Pare e Compre Supermercado. O evento contou com patrocínio de Cachaça Samanaú, Queijaria Dona Gertrudes, Disbecol, Banco do Nordeste e Governo Federal.