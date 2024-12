UnP realiza doações para fortalecer os atendimentos no Hospital Dr. Percílio Alves, em Ceará-Mirim

A Universidade Potiguar (UnP), integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima, realizou uma importante doação ao Hospital Dr. Percílio Alves, em Ceará Mirim, na Grande Natal, reforçando seu compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade. A ação envolveu a entrega de materiais essenciais para o dia a dia da unidade hospitalar, contribuindo para a melhoria dos serviços de atendimento aos pacientes.





As doações fazem parte da Medicina da UnP, cujo curso é parte integrante da Inspirali, reconhecida como o melhor ecossistema de educação em saúde do país. "Esses insumos são de fundamental importância para garantir a segurança de profissionais da saúde e pacientes, além de promover a continuidade de tratamentos e procedimentos essenciais. A doação reforça o papel social da UnP, que, além de ser um centro de formação de excelência dos nossos estudantes, também atua como agente transformador na sociedade", afirma a líder de Práticas e Links Externos da UnP, Maisa Suares.





Sobre a Universidade Potiguar - UnP





Com 43 anos de inovação e tradição, a UnP é a única universidade privada do Estado do Rio Grande do Norte a integrar o maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima. A universidade possui milhares de alunos entre os campi em Natal, Mossoró e Caicó, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, Mestrados e Doutorados. Também contribui para democratização do ensino superior ao disponibilizar uma oferta de cursos digitais com diversos polos dentro e fora do Rio Grande do Norte. Como formadora de profissionais, a instituição tem compromisso com a cidadania, sempre pautada nos valores éticos, sociais, culturais e profissionais. Este propósito direciona o desenvolvimento e a prática de seu projeto institucional e dos projetos pedagógicos dos cursos que oferece para a comunidade. Além disso, os alunos de Medicina da UnP contam com a Inspirali, um dos principais players de educação continuada na área médica. Para mais informações: www.unp.br





Sobre a Inspirali





Criada em 2019, a Inspirali atua na gestão de escolas médicas do Ecossistema Ânima. É uma das principais empresas de ensino superior de Medicina no Brasil, com mais de 13 mil alunos (graduação, pós-graduação e extensão) e 14 instituições – localizadas em capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis e Natal e em importantes centros de desenvolvimento do país, como Piracicaba (SP), São José dos Campos (SP), Cubatão (SP), Tubarão (SC), Vespasiano (MG) e Jacobina (BA).





As graduações em Medicina seguem modelo acadêmico reconhecido entre os mais inovadores do mundo e pensado para formar profissionais de alta performance com uma visão integral do ser humano. O portfólio da Inspirali contempla também cursos livres e especializações focados na medicina integrativa e aborda temas relevantes no cenário global, a exemplo da pós-graduação em cannabis medicinal, primeiro curso na área certificado pelo Ministério da Educação (MEC). A aprendizagem digital ativa oferece recursos tecnológicos (robôs de alta fidelidade e realidade virtual e aumentada MedRoom) e apoio socioemocional, assim como as atividades práticas e o acompanhamento personalizado.