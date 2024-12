Sesc e Senac RN conquistam Selo ODS Educação com 22 projetos aprovados

Entidades do Sistema Fecomércio estão entre as 74 instituições reconhecidas no Brasil de 170 avaliadas

O Sesc e o Senac RN, entidades do Sistema Fecomércio, tiveram 22 projetos certificados com o Selo ODS Educação, promovido em nível nacional pelo Instituto Selo Social. Os trabalhos reconhecidos abordaram 10 diferentes dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), difundidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como guia para a construção de projetos de impacto social para um mundo mais justo e inclusivo.

Em todo o Brasil, 74 instituições de 170 inscritas tiveram o reconhecimento do Instituto Selo Social, que avaliou 1.340 iniciativas, entre elas as do Sesc e Senac RN. A conquista reforça o compromisso com a promoção, transformação social e desenvolvimento sustentável.

Marcelo Queiroz, presidente do Sistema Fecomércio RN, destacou a relevância dessa certificação. "Essa é uma demonstração clara do compromisso do Sesc e do Senac RN em contribuir de forma efetiva para o alcance das metas globais da Agenda 2030. Cada projeto reflete nossa dedicação em transformar vidas e construir um futuro mais justo e sustentável."

Sesc RN: 100% de aprovação dos projetos submetidos

O Serviço Social do Comércio (Sesc RN) submeteu oito projetos de seis escolas do regional – Potilândia, Zona Norte, Macaíba, Caicó, Nova Cruz e Mossoró – ao Instituto Selo Social, alcançando 100% de aprovação. Foram abordadas as ODS 4, 5, 10, 13, 14, 16 e 17, que tratam de temas como: Educação de Qualidade, Mudança Global do Clima, Igualdade de Gênero, Redução das Desigualdades, Saúde e Bem-estar, Paz e Justiça entre outros.

Senac RN: Destaque pelo segundo ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo, o Senac RN foi reconhecido com o Selo ODS Edu, desta vez com 14 projetos aprovados, abrangendo 7 ODS, sendo eles: 3, 4, 5, 10, 11, 12 e 17. Entre as iniciativas destacam-se: Educação de Qualidade, Saúde e Bem-estar, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Consumo e Produções Responsáveis, Parcerias e Meios de Implementação e outros.

Os projetos foram desenvolvidos com os alunos de diversos cursos, promovendo inclusão digital, redução da reincidência criminal através da qualificação profissional, conhecimento prático para implementação local das ODS, valorização dos atrativos locais e o turismo sustentável, saúde mental, prática da leitura entre crianças e adolescentes por meio de uma biblioteca comunitária, fortalecimento da autonomia e autoestima dos idosos, capacitação de jovens em áreas como beleza, TI e gastronomia, para reduzir o desemprego juvenil, capacitação de trabalhadores com foco em técnicas de vendas, atendimento ao cliente e práticas sustentáveis de comércio, além da qualificação de mulheres para promover inclusão social e econômica, fortalecendo a autonomia nos municípios de Senador Georgino Avelino, Boa Saúde, Serrinha, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Angicos, Pedra Grande, Monte Alegre, Canguaretama, Passa e Fica, Nova Cruz, Passagem, Assú, Mossoró, Baraúna e Natal.