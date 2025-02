Jornal New York Times destaca Fernanda Torres como favorita ao Oscar 2025

A renomada atriz brasileira Fernanda Torres foi destacada pelo New York Times como a principal favorita ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz, graças à sua performance no filme "Ainda Estou Aqui". A publicação norte-americana ressaltou a profundidade e intensidade da atuação de Torres, que conquistou a crítica internacional.

O filme, dirigido por Walter Salles, também está concorrendo nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, totalizando três indicações ao Oscar. A trama aborda a luta de Eunice Paiva durante a ditadura militar no Brasil, tema que tem ressoado fortemente tanto no país quanto no exterior.

Além do reconhecimento do New York Times, "Ainda Estou Aqui" foi indicado ao BAFTA 2025 na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, reforçando suas chances na premiação da Academia. Fernanda Torres, de 59 anos, já havia sido premiada com o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama por este papel, consolidando sua posição como uma das principais atrizes de sua geração.

A cerimônia do Oscar 2025 está marcada para o próximo domingo, 2 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles. A expectativa é alta, especialmente no Brasil, onde a possível vitória de Fernanda Torres e do filme "Ainda Estou Aqui" tem gerado grande entusiasmo e orgulho nacional.