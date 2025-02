MDB-RN lamenta o falecimento de Roberto Furtado

O Movimento Democrático Brasileiro do Rio Grande do Norte (MDB-RN) manifesta profundo pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual Roberto Furtado, ocorrido hoje, dia 27 de fevereiro de 2025, aos 91 anos de idade.

Um dos fundadores do MDB no estado, Roberto Furtado teve uma trajetória marcada pela defesa da democracia e pelos serviços prestados ao Rio Grande do Norte, seja como parlamentar ou em funções na administração pública. Seu compromisso com a política e com a justiça deixa um legado inestimável.

O MDB-RN expressa suas condolências aos familiares e amigos neste momento de dor, reconhecendo a grande contribuição de Roberto Furtado para a história do partido e do estado.

A família de Roberto Furtado informa que o velório será realizado amanhã (28) das 8h às 13h, no cemitério Morada da Paz, em Emaús. A cerimônia de cremação ocorrerá às 14h.