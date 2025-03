Grupo Hungry: Como uma rede de botecos cariocas conquistou o reduto paulistano e se tornou referência no setor gastronômico

Holding liderada por Mariele Horbach e André Silveira se destaca pela autenticidade e sucesso na gastronomia de botecos no Brasil





Crédito: Luis Vinhão





O Grupo Hungry, holding formada pelos botecos Garota da Vila, Bar Jobim, Garota da Chácara e Calçadão do Espeto, se consolidou como um dos principais polos gastronômicos de São Paulo. Sob a liderança do casal André Silveira e Mariele Horbach, conhecida como a "Rainha dos Botecos de São Paulo", o grupo se tornou sinônimo de experiência carioca autêntica no reduto paulistano, trazendo a atmosfera vibrante dos tradicionais bares do Rio de Janeiro para a capital paulista.





Mais do que bares, os estabelecimentos do Grupo Hungry oferecem uma imersão cultural, combinando gastronomia, música e decoração temática inspirada no futebol brasileiro e personagens icônicos do Rio. Os clientes encontram no cardápio pratos típicos como feijoada carioca, coxinha de pernil e bolinho de feijoada, acompanhados de chopp com dois dedos de colarinho e o tradicional mate gelado. Para completar a experiência, as casas promovem rodas de samba, chorinho ao vivo e Bossa Nova, criando um ambiente que transporta os frequentadores para o coração do Rio de Janeiro.





Uma Jornada de Crescimento e Inovação





O Grupo Hungry nasceu da percepção de um nicho inexplorado. "Em 2012, observamos que havia uma forte comunidade de cariocas chegando a São Paulo e um mercado pouco explorado para esse tipo de experiência. Foi assim que decidimos abrir o primeiro boteco carioca na cidade", explica Mariele Horbach. O sucesso foi imediato, impulsionado pelo compromisso com qualidade e atenção aos detalhes.





A estratégia do grupo sempre foi unir tradição e inovação. Desde o início, os bares trouxeram o famoso PF (prato feito) em uma versão mais requintada, valorizando a apresentação e os ingredientes de alta qualidade. "Nosso diferencial foi transformar o que era visto como algo simples em uma experiência gastronômica de excelência. Apostamos em produtos premium em um mercado onde isso ainda não era comum", destaca Mariele.





Desafios e Expansão Nacional





A jornada de crescimento do Grupo Hungry não foi isenta de desafios. Desde a adaptação a uma nova cultura de negócios até a busca por fornecedores qualificados, cada etapa exigiu estratégias bem definidas. "No início, precisamos aprender a gerir um negócio dentro de um contexto cultural diferente, encontrar fornecedores alinhados com nosso padrão de qualidade e estruturar um modelo de gestão eficaz", comenta André Silveira.





Embora ainda esteja focado no mercado paulistano, o Grupo Hungry recebe propostas constantes para expansão, principalmente para Fortaleza e Rio de Janeiro. "Sabemos que nossa identidade é o que nos diferencia, e nossa estratégia é manter a autenticidade da experiência carioca, independentemente da localização", afirma Mariele.





Estratégias de Sucesso e o Futuro





A personalização foi uma das chaves do sucesso do Grupo Hungry. Desde a escolha dos pratos até a definição do mobiliário e da programação musical, tudo foi pensado para proporcionar uma experiência genuinamente carioca. "Nosso público não quer apenas um bar, quer viver a cultura do boteco do Rio. Isso é o que nos diferencia e nos tornou referência no setor", explica Mariele.





Para o futuro, a rede segue focada em aprimorar a experiência do cliente e estruturar sua expansão nacional. "Acreditamos que cada mercado tem suas peculiaridades, mas nossa essência é inegociável. Nosso compromisso é manter a qualidade, a autenticidade e a capacidade de conectar pessoas por meio da gastronomia", conclui André.





Sobre o Grupo Hungry





Fundado em 2012, o Grupo Hungry é uma holding que administra quatro botecos temáticos cariocas em São Paulo: Garota da Vila, Bar Jobim, Garota da Chácara e Calçadão do Espeto. Criado pelos sócios André Silveira e Mariele Horbach, o grupo se tornou referência ao recriar a experiência autêntica dos tradicionais bares cariocas em solo paulistano, unindo gastronomia, cultura e entretenimento.