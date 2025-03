Jorge Rebelo de Almeida é reconhecido como “Personalidade do Ano” no Portugal Trade Awards 2025

Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Grupo Vila Galé, foi reconhecido como"Personalidade do Ano" no Portugal Trade Awards, concedido pelo Publituris durante a BTL 2025. A homenagem é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na recuperação do patrimônio histórico, na dinamização do turismo no interior do país e na valorização da imagem de Portugal no mundo.





Defensor da preservação e valorização de edifícios históricos, Jorge Rebelo de Almeida acredita que investir no interior é essencial para promover um desenvolvimento mais equilibrado do território. Para ele, o crescimento do turismo deve priorizar projetos diferenciados e sustentáveis, permitindo uma melhor distribuição de oportunidades por todo o país.





No entanto, colocar essas iniciativas em prática não tem sido um processo simples. O presidente aponta a complexidade burocrática como um dos principais obstáculos, dificultando a recuperação do patrimônio e atrasando a abertura de novas unidades. Entre os casos citados, destaca-se um projeto em Miranda do Douro, cuja aprovação levou mais de dois anos, além do Hotel Casas D'Elvas, que aguarda a licença de operação turística da Câmara Municipal de Elvas para começar a funcionar — mesmo já estando totalmente pronto para abrir, com equipe treinada e projeto aprovado.





Esse reconhecimento reforça o compromisso do grupo com a valorização da cultura e com uma oferta turística nacional diferenciada, que contribui para posicionar Portugal como um destino único no cenário global.