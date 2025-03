Outono no Nordeste: Aproveite as temperaturas amenas para conhecer o melhor da capital do Rio Grande do Norte

Atrações turísticas mais vazias e atrativos exclusivos do Vogal Luxury Beach Hotel & SPA fazem dessa uma ótima pedida para visitar a cidade.





Praias e atrações turísticas mais tranquilas e clima ameno. A época do ano que marca a transição entre o verão e o outono é uma ótima pedida para quem deseja conhecer as belezas do Nordeste e viajar com mais comodidade. Na praia de Ponta Negra, em Natal (RN), é possível aproveitar a ocasião, desfrutando da sofisticação e da exclusividade oferecidas pelo Vogal Luxury Beach Hotel & SPA.





O empreendimento conta com um Menu de Experiências cuidadosamente desenvolvido em parceria com Receptivo, que torna possível explorar as belezas naturais de Natal e arreadores sob um novo olhar. De natureza exuberante e diversificada, a região é um lugar perfeito para viver experiências únicas, como Morro do Careca – uma formação natural de dunas e vegetação –, na praia de Ponta Negra, passeios de buggy pela Praia de Genipabu, visitas ao Santuário Ecológico da Pipa, à Praia do Sagi e à Lagoa da Coca Cola, destino inusitado na Praia de Baía Formosa.





Também vale explorar as serras no interior do estado, com experiências de trilhas, escaladas e passeios a cavalo. Pontos históricos abertos à visitação, a deliciosa culinária feita com ingredientes como camarão e caranguejo, a ginga com tapioca, a água de coco fresquinha, o forró pé de serra e o genuíno acolhimento do povo nordestino completam uma experiência inesquecível.





Sobre o Vogal:





O empreendimento disponibiliza 84 apartamentos e 21 suítes. Todos têm vista para o mar, varandas e banheira dupla de hidromassagem, além de cinco piscinas outdoor, pool bar, spa L’Occitane, restaurantes, beach service, fitness center, serviços e atividades com alto foco em wellness.





Comandada pelo chef Jomair Moreira, a oferta gastronômica do hotel inclui dois restaurantes que atendem aos paladares mais exigentes. Um deles é o Le Château, de gastronomia francesa e ambiente mais intimista e exclusivo. Aos pratos – uma verdadeira mistura de aromas, texturas e sabores – são aplicadas abordagens da alta cozinha, reinterpretando as tradições gastronômicas. O serviço impecável e a coleção de vinhos selecionada coroam a experiência.





O outro restaurante é o Terraço, de cozinha contemporânea – fusão das culinárias regional e internacional –, acessível às famílias. Com varanda finamente projetada pelo paisagista francês Michel Lang para a área de lazer, oferece espaço despojado com elegância e integrado com a natureza.





Vogal Luxury Beach Hotel &Spa

Rua Coronel Inácio Vale, 8861

Ponta Negra – Natal – RN

+55 84 3227.1000

Instagram: @vogalhotel