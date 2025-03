Outros prefeitos do Brasil tomaram mesma atitude do prefeito de Patu, conheça

Imagem: Reprodução

Mais cedo, o Diário Potiguar noticiou (matéria aqui) a decisão do prefeito de Patu, no Rio Grande do Norte, Dr. Ednardo, de não investir no Carnaval deste ano naquela cidade. A justificativa, a que inferimos, foi a necessidade de focar recursos em Saúde e Educação até que a situação financeira estivesse equilibrada.