Documento da CIA sugere existência da Arca da Aliança

Um documento desclassificado da CIA (Agência Central de Inteligência dos EUA) sugere que a agência utilizou técnicas de visão remota para localizar a Arca da Aliança, um artefato bíblico de grande significado histórico e religioso. De acordo com o relatório, a Arca estaria escondida em uma região subterrânea no Oriente Médio, protegida por entidades com um poder desconhecido.

A visão remota, também conhecida como percepção extrassensorial (PES), foi explorada pela CIA durante os anos 1980 no âmbito do Projeto Stargate, que investigava fenômenos psíquicos para aplicações de inteligência. Em uma das sessões, um vidente descreveu um objeto de madeira e ouro, adornado com a imagem de um anjo de seis asas, localizado em um ambiente subterrâneo e úmido, onde as pessoas falavam árabe e havia construções semelhantes a mesquitas.

O relatório indica que o propósito da Arca seria unir um povo e que ela está protegida por entidades, não podendo ser aberta até que o momento seja considerado adequado. Tentativas de forçar sua abertura resultariam na destruição por meio de um poder desconhecido. Apesar dessas alegações, o Projeto Stargate foi encerrado em 1995 após a conclusão de que não havia evidências concretas de sua eficácia.

A Arca da Aliança é descrita na Bíblia como um baú sagrado construído para abrigar as tábuas dos Dez Mandamentos. Ela desapareceu durante o saque de Jerusalém em 586 a.C., e seu paradeiro tem sido objeto de especulação e busca ao longo dos séculos. O interesse pelo artefato foi popularizado pelo filme "Os Caçadores da Arca Perdida", no qual o personagem Indiana Jones compete com nazistas para encontrá-la.

Embora o documento da CIA traga detalhes intrigantes, não há confirmação oficial sobre a localização ou existência atual da Arca da Aliança. O mistério continua a fascinar historiadores, arqueólogos e entusiastas do tema.​