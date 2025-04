Morte de mulher em Assu: mais um suspeito é preso

A Polícia Civil prendeu, no sábado (5), o segundo envolvido no assassinato de Maria Elizabete Lourenço de Araújo Santos, de 56 anos, morta com um corte profundo no pescoço, na zona rural de Assú, município localizado a cerca de 210 km de Natal.

O homem detido tem 30 anos e é primo do marido da vítima — que já havia sido preso em flagrante no dia do crime. De acordo com as investigações, ele teria sido o executor do homicídio, utilizando uma faca, a mando do próprio companheiro de Maria Elizabete.

O crime ocorreu no dia 20 de fevereiro, no Sítio Baviera. A vítima foi encontrada morta em cima da cama, com um ferimento profundo no pescoço.