Falta de vagas para exame prático no Detran revolta candidatos em Natal: “Daqui pra lá não sei mais nem o que é uma baliza”

Natal (RN), 22 de maio de 2025

Quem concluiu a autoescola recentemente e tentou agendar o exame prático de direção no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio Grande do Norte vem enfrentando uma dura realidade: a escassez de vagas. Candidatos estão encontrando datas disponíveis apenas para mais de um mês à frente — e, em muitos casos, com número mínimo de horários.

É o caso de uma candidata que terminou o curso prático no último dia 20 de maio e, ao acessar o sistema do Detran para marcar a prova, deparou-se com um cenário desanimador: “Só tinha vaga para o dia 07 de julho, e apenas três vagas disponíveis em Natal. Gente, isso é um absurdo!”, desabafa.

A frustração não é só pelo tempo de espera, mas também pelo risco de esquecer o conteúdo aprendido, especialmente com o nervosismo natural que acompanha a preparação para o exame. “Daqui pra lá, eu não sei mais nem o que é uma baliza”, ironiza a futura motorista.

Segundo a denunciante, o processo do exame teórico foi rápido e eficiente, o que causa ainda mais estranhamento quanto à lentidão na aplicação da prova prática. “Tenho pena de quem terminou de ontem pra hoje porque nem pra julho tem vaga mais.”

Impactos diretos

O atraso na realização da prova prática afeta não apenas a rotina dos candidatos, mas também a economia local. Muitos alunos pagam por aulas extras para manter a prática, gerando um custo adicional inesperado. Outros, dependem da habilitação para oportunidades de emprego ou deslocamento pessoal.

A situação revela um possível gargalo logístico na distribuição de avaliadores ou de infraestrutura para realização dos exames práticos.

O que diz a legislação?

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que o candidato deve concluir todo o processo de habilitação em até 12 meses. Atrasos nos agendamentos podem comprometer esse prazo, especialmente para quem ainda depende da aprovação em mais de uma tentativa.

Enquanto isso, candidatos como a jovem de Natal seguem no aguardo de uma solução. “Fiz tudo certinho, segui todas as etapas... e agora fico parada por falta de vaga. É desmotivador.”