Conheça “Residentes Playbook”: O novo dorama da NETFLIX que Une Medicina, Amizade e Romance

O novo dorama da Netflix “Residentes Playbook” acompanha a rotina de quatro jovens médicos residentes em Ginecologia e Obstetrícia, que enfrentam os desafios e as pressões do primeiro ano da residência médica, o temido R1.

Cada um traz uma personalidade distinta, o que torna sua convivência cheia de conflitos, aprendizados e, principalmente, crescimento pessoal.

Ao longo da série, acompanhamos não só os casos médicos intensos e as situações inesperadas que surgem no hospital, mas também a construção de uma amizade improvável entre esses quatro residentes.

Entre divergências, dificuldades e descobertas, eles aprendem a se apoiar e a encontrar forças uns nos outros para superar a carga emocional e física da profissão.

Para os fãs da série original “Hospital Playlist”, “Residentes Playbook” é um spin-off imperdível. A cada episódio, personagens queridos da trama anterior fazem participações especiais, criando uma conexão nostálgica que enriquece a experiência da nova história, além de ampliar o universo compartilhado.

No final, “Residentes Playbook” é mais do que um dorama sobre medicina: é uma narrativa sobre amizade, superação e os pequenos grandes momentos que transformam vidas, tanto dentro quanto fora do hospital e é claro que não podemos deixar de lado aquela pitadinha de romance.