Idoso tem quase 30 pedras retiradas da bexiga em hospital no RN

Um paciente de 63 anos, que sofria há seis meses com dores intensas na bexiga, passou por uma cirurgia nesta sexta-feira (23) no Hospital Maternidade Abel Belarmino de Amorim, em Almino Afonso, Rio Grande do Norte.





Durante o procedimento, os médicos retiraram 29 cálculos de sua bexiga, alguns com tamanhos entre 2,5 cm e 4 cm. A grande quantidade de pedras surpreendeu até a equipe médica, que nunca havia realizado uma operação semelhante.





O paciente está em recuperação e tem previsão de alta para este sábado (24).