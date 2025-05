Morre João Dantas, ex-vereador de Patu

João Fernandes Dantas, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Patu morreu nesta quarta-feira, 07 aos 86 anos.

A cidade lamenta a perda e o prefeito de Patu lança nota de pesar. Veja a nota na íntegra:





NOTA DE PESAR

O Prefeito Dr. Ednardo Moura e a Prefeitura Municipal de Patu manifestam seu profundo pesar pelo falecimento do senhor João Fernandes Dantas, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, ocorrido nesta terça-feira, 07 de maio de 2025, aos 86 anos.

Nascido em 04 de junho, Seu João Dantas exerceu mandatos na Câmara Municipal entre os anos de 1977 a 2008, sendo presidente do Legislativo no período de 2001 a 2006. Homem íntegro e de marcante trajetória na vida pública, dedicou sua história ao serviço do povo patuense. Com compromisso e dedicação ao serviço público, ele deixa um legado de respeito, honradez e amor pela nossa cidade.

Pai de 6 filhos e avô de 18 netos, (Esposa in memoriam), Seu João Dantas foi um verdadeiro exemplo de cidadão e servidor público, cuja vida foi inteiramente voltada ao bem coletivo.

Como forma de homenagem e respeito, o velório será realizado no plenário da Câmara Municipal de Patu, espaço onde atuou com tanto zelo e dignidade.

Neste momento de dor, prestamos também nossa solidariedade à sua família, em especial à sua filha Gorete Forte, ex-vice-prefeita do município; à sua sobrinha, a vereadora Priscila Dantas; e ao seu neto, o vereador Matheus Forte, que segue seus passos na vida pública. Em nome de toda a família, recebem o carinho, o respeito e as orações de toda a população patuense.

Diante dessa perda irreparável, o prefeito Dr. Ednardo Moura decreta luto oficial de 3 dias no município, por meio do Decreto nº 025/2025.

Rogamos a Deus que conforte todos os corações enlutados.

Dr. Ednardo Moura

Prefeito