Vídeo: Como se inscrever no mais Médicos

O que é o Mais Médicos

O Mais Médicos é um programa do governo federal brasileiro que busca suprir a falta de médicos em regiões carentes e remotas do país, fortalecendo a Atenção Primária à Saúde (APS) no SUS. Ele oferece oportunidades para médicos brasileiros e estrangeiros atuarem nessas áreas, ampliando o acesso da população a consultas e cuidados médicos.

Para se inscrever no programa Mais Médicos, siga os passos abaixo:

Acesse o site oficial do Mais Médicos: O processo de inscrição geralmente ocorre por meio de um edital específico divulgado no site oficial do programa. O endereço é: https://maismedicos.saude.gov.br/ Verifique o edital vigente: Na página, procure pelo edital de inscrição aberto. Leia atentamente todas as informações, incluindo os requisitos, prazos e a documentação necessária. Realize a inscrição online: Geralmente, há um link ou botão no site para realizar a inscrição online. Você precisará preencher um formulário com seus dados pessoais e profissionais. Selecione o perfil de inscrição: O edital pode ter diferentes perfis para médicos formados no Brasil, brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros. Selecione o perfil que se encaixa na sua situação. Indique os municípios de interesse: Em algumas edições, é possível indicar até dois municípios onde você gostaria de atuar. Acompanhe as etapas: Após a inscrição, fique atento ao site para verificar as próximas etapas do processo seletivo, como a divulgação de resultados e convocações.

Recursos úteis:

Página de inscrição: https://maismedicos.saude.gov.br/new/web/app.php/inscricao

Página principal do Mais Médicos: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/mais-medicos

Perguntas e respostas do COSEMS/SP: https://www.cosemssp.org.br/wp-content/uploads/2021/10/PERGUNTAS-RESPOSTAS-PMM-ATUALIZADO-01.pdf

Lembre-se que as informações e os passos exatos podem variar de acordo com o edital vigente. Sempre consulte o edital oficial para obter as informações mais atualizadas.

Abaixo tem um vídeo tutorial explicando como se inscrever no programa

VÍDEO: