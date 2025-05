Mossoró: Após mortes, autoridades investigam as causas do acidente em ponte

Foto: Antonio Dias/Inter TV Cabugi

Duas pessoas morreram e um homem precisou amputar o braço direito após um grave acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (1º), em Mossoró, na região Oeste do Rio Grande do Norte. O carro envolvido no acidente caiu de uma ponte, ficando próximo ao Rio Mossoró.

As vítimas fatais foram levadas ao Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiram aos ferimentos. Elas foram identificadas como:

Letícia Santiago, de 23 anos, que estava no carro;

Lucicleide Gomes dos Santos, de 28 anos, que era passageira de uma motocicleta por aplicativo.

O condutor da moto, um homem de 43 anos, foi levado ao hospital em estado grave e precisou ter o braço direito amputado.

Segundo o médico Lázaro Fernandes, que atendeu os feridos, as vítimas chegaram com múltiplos traumas. “Duas chegaram em estado bastante grave. Receberam suporte da equipe de politrauma, mas infelizmente vieram a óbito”, afirmou.

O acidente ocorreu na Avenida Jerônimo Dix-Neuf Rosado, popularmente conhecida como Leste-Oeste. O trecho ficou interditado por cerca de 1h30.

De acordo com a Polícia Militar, cinco pessoas estavam no carro. A colisão ocorreu quando a motocicleta bateu na traseira do veículo, fazendo com que o motorista perdesse o controle, atingisse a proteção lateral da ponte e despencasse próximo ao rio.

“O condutor relatou que sentiu um impacto na traseira e, ao perder o controle, caiu da ponte após romper a barreira de proteção”, explicou o sargento Ademar, do 12º Batalhão da PM.

O Corpo de Bombeiros precisou amarrar o carro a uma árvore para evitar que o veículo deslizasse ainda mais e atingisse as vítimas que estavam próximas ao leito do rio.

A Polícia Militar informou que os demais ocupantes do carro não se feriram com gravidade. O motorista do automóvel realizou o teste do bafômetro, que não acusou consumo de álcool.