Entenda a condição que fez Miguel Falabella passar por cirurgia

Miguel Falabella, de 68 anos, recebeu alta do hospital após passar por uma cirurgia para tratar uma hérnia de disco. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ator falou sobre o processo de recuperação, iniciado após o procedimento realizado na última sexta-feira (2).

Por conta das intensas dores na coluna, Falabella precisou se afastar temporariamente do espetáculo “Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum”, em cartaz em São Paulo. Já em casa e em tratamento, ele atualizou os fãs sobre seu estado de saúde.

“Estou bem, em casa, caminhando devagarinho. Hoje já fiz fisioterapia. Recebi muitas mensagens de pessoas que passaram por essa dor e sabem como é. Agradeço ao Dr. Davi por ter feito a cirurgia — ele me devolveu o sorriso no rosto”, declarou.

O artista ainda falou sobre os próximos cuidados: “Agora é seguir o tempo de repouso e continuar com a fisioterapia. Obrigado pelas boas vibrações, tenho certeza de que ajudaram muito.”

Falabella também aproveitou para demonstrar gratidão pelas mensagens recebidas: “Quero agradecer pelas milhares de mensagens de carinho, força e afeto. Vocês realmente são especiais.”



O que é Hernia de Disco?



A hérnia de disco ocorre quando o disco intervertebral — uma espécie de “almofada” que existe entre as vértebras da coluna — se rompe ou se desloca de sua posição normal.

Isso faz com que o núcleo gelatinoso interno do disco pressione os nervos da coluna, o que pode causar dor intensa, formigamento, fraqueza muscular e limitação de movimentos. É mais comum na região lombar (parte inferior das costas), mas também pode acontecer na região cervical (pescoço).



As causas incluem envelhecimento, esforço físico repetitivo, má postura e predisposição genética. O tratamento pode envolver repouso, fisioterapia, uso de medicamentos e, em alguns casos, cirurgia — como foi o caso de Miguel Falabella.

Editor local de Saúde: Dr. Willen Moura

Imagem: Reprodução Instagram