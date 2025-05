Site de inscrição para o Mais Médicos passa por instabilidade

O Programa Mais Médicos está em fase de inscrição do seu 41º ciclo até dia 08 de maio de 2025, no entanto o site do SGP - Sistema de Gestão de Programas do Governo federal está passando por várias instabilidades. Segundo pudemos apurar, e comprovar, as instabilidades iniciaram logo no primeiro dia de inscrição onde a aba "Documentos" que era o local destinado para a inclusão do comprovante de residência que era considerado no edital como item obrigatório, estava "escondida" e não aparecia na lista (foto 1), Na verdade o profissional, para se inscrever, teria que voltar a uma outra tela que, para aparecer, tinha que praticamente adivinhar que ela só aparecia clicando em "iniciar" aí nessa tela teria que clicar em "etapa de edital" e depois, aí que aparecia a tal aba Documentação.

Foto 1 (não apresentava o item "Documentação" no primeiro dia de inscrições

Passado o primeiro dia, esse detalhe ao que parece foi solucionado, no entanto surgiu uma outra instabilidade, também relacionada à documentação. Simplesmente o profissional tentava por diversas vezes anexar o tal comprovante de residência, mas não conseguia. Dava um erro (foto 2) depois de passar alguns minutos "rodando" um gif na tela de "progresso" mas ao final, ninguém conseguia e essa etapa ficava prejudicada.

Vários profissionais nas redes sociais reclamavam do mesmo problema: não conseguiram anexar o documento.





Foto 2 (erro ao anexar documentação)





Enfim. Até o presente momento não recebemos nenhuma nota da assessoria sobre a resolução das instabilidades, tampouco sabemos quantos profissionais ficaram prejudicados com as instabilidades. Aguardemos.