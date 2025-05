Torção no joelho e pânico: Ilze Scamparini e Bonner justifica "climão" no JN

Durante o Jornal Nacional desta quinta-feira (8), William Bonner explicou o motivo do aparente desconforto de Ilze Scamparini na transmissão anterior. Segundo o apresentador, a repórter enfrentou um frio intenso de 14 graus sem casaco e está passando por um tratamento longo e doloroso devido a uma lesão no joelho.

Bonner elogiou o profissionalismo de Ilze, destacando que, apesar das dificuldades, ela permaneceu na cobertura até o fim do telejornal. No dia anterior, a interação entre os dois chamou a atenção dos telespectadores: em um momento, Bonner agradeceu a participação da colega e tentou colocar a mão em seu ombro, mas Ilze se esquivou e apenas desejou "boa noite", sem manter contato visual.

O episódio repercutiu nas redes sociais, gerando debates e memes sobre a falta de interação entre os jornalistas.

Ilze, por meio do seu perfil nas redes sociais fez o mesmo relato e disse que por não conseguir se virar para abraçar Bonner por causa da lesão no joelho, estando ao vivo, ficou em pânico e ainda prometeu que iria dar o abraço no colega.

