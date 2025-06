Medicina de precisão e tratamento personalizado serão o foco do Congresso da Liga 2025

A Medicina de Precisão, abordagem inovadora que adapta cuidados de saúde às características individuais de cada paciente, será tema central do 8º Congresso da Liga Contra o Câncer. O evento acontecerá no Centro de Convenções de Natal entre 5 e 7 de junho.

Diferente dos tratamentos convencionais, essa modalidade considera fatores como genética, estilo de vida e ambiente do paciente. A prática tem demonstrado alta eficácia no diagnóstico e tratamento de diversas condições, incluindo câncer e doenças neurodegenerativas, além de reduzir efeitos colaterais típicos, como queda de cabelo e anemia.

Para o médico Edilmar Moura, diretor do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga, essa abordagem permite identificar alterações genéticas específicas e direcionar terapias mais eficazes. “Com o tempo, as evidências científicas comprovarão sua efetividade, permitindo maior acesso, especialmente no sistema público de saúde”, afirma.

No primeiro dia do congresso, a palestra magna "Precisão em Saúde: Como a Tecnologia Revoluciona Diagnósticos e Tratamentos" será ministrada por Renata Sandoval, médica geneticista de instituições renomadas como o Hospital Sírio-Libanês.

O congresso, considerado um dos maiores do Norte/Nordeste, reunirá mais de três mil participantes, incluindo especialistas, pesquisadores e gestores da área da saúde. Com mais de 280 palestrantes e 50 expositores, o evento abordará temas como inovação, acesso, gestão e educação na saúde.

As inscrições estão abertas no site https://congressodaliga.com.br.