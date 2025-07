Aprenda a fazer receita de carne de panela com macaxeira

Carne de panela com macaxeira Inter TV Costa Branca O Inter TV Rural deste domingo (20) apresentou uma receita de carne de panela com macaxeira, uma combinação típica e muito consumida no dia a dia. A carne é preparada na panela de pressão, o que garante maciez em menos tempo, e a macaxeira é dourada na manteiga de garrafa para acompanhar. 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp Ingredientes 1,5 kg de carne bovina para panela (foi utilizado peito sem osso, mas outros cortes podem ser escolhidos) 300 g ou 3 cebolas médias cortadas em rodelas 1 pimentão vermelho cortado em rodelas e sem sementes 3 dentes de alho grandes triturados Temperos a gosto – páprica defumada (ou colorau), açafrão, alecrim, louro e semente de coentro moída Sal, azeite e pimenta-do-reino a gosto Acompanhamento 800 g de macaxeira cozida em água e sal Azeite, sal, pimenta-do-reino e manteiga de garrafa a gosto Modo de preparo A primeira etapa é selar a carne na panela de pressão. Em um fio de azeite, os pedaços são dourados de ambos os lados até formar uma crosta. Nessa etapa, tempera-se com sal e pimenta-do-reino. Depois de selada, a carne é retirada e reservada. Na mesma panela, as rodelas de cebola, pimentão e o alho são refogados, aproveitando o fundo da panela com o sabor da carne. A carne volta para a panela, que é temperada com páprica, açafrão, alecrim, semente de coentro e folhas de louro. Em seguida, adiciona-se água até a metade da panela. Depois de pegar pressão, o tempo de cozimento é de 40 minutos, podendo ser ajustado conforme a maciez da carne. Para acompanhar, a macaxeira já cozida é dourada em uma frigideira com azeite e manteiga de garrafa. Corrige-se o sal e acrescenta-se pimenta-do-reino. O prato é servido com a carne e a macaxeira dourada. Veja a edição do dia 13 de julho Inter TV Rural: Veja a edição completa deste domingo, 13 de julho de 2025 Veja os vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/20/aprenda-a-fazer-receita-de-carne-de-panela-com-macaxeira.ghtml