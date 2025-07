Chef de Alto Nível: Potiguar troca engenharia pela cozinha e representa o RN em reality da Globo

Rodrigo Andrade, participante de 'Chef de Alto Nível' Globo/Beto Roma O potiguar Rodrigo Andrade, de 24 anos, é um dos participantes do Chef de Alto Nível, novo reality show de gastronomia da TV Globo que estreia nesta terça-feira (15). O programa vai reunir 24 cozinheiros, selecionados entre quase 15 mil inscritos, na disputa por um prêmio de R$ 500 mil. Rodrigo é chef do restaurante Severina, em Natal, e também trabalha com eventos privados, consultorias e criação de conteúdo digital. Antes da cozinha, porém, ele trilhava outro caminho: era estudante de Engenharia Elétrica e técnico em Mecânica. 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp Ele conta que a mudança de trajetória aconteceu depois que ele leu o livro Cartas a um Jovem Chef, de Laurent Suaudeau, durante a faculdade. LEIA TAMBÉM: Veja tudo que você precisa saber sobre reality Reality show tem estrutura com 17 metros de altura e prêmio de R$ 500 mil "Esse livro me fez olhar pra gastronomia de outra forma. Comecei a revisitar minha história e percebi que tudo já estava ali desde cedo, cozinhando com minha avó. Tranquei engenharia e fui seguir esse sonho", conta. A avó, cozinheira, foi a principal referência de infância. Rodrigo cresceu observando o preparo dos alimentos e vendo a casa girar em torno da comida. "Ela cozinhava muito, e eu achava aquilo muito bonito. Mas só fui olhar com esse olhar profissional depois do livro", disse. Hoje, Rodrigo se considera um chef técnico e com forte ligação à comida de origem. "Eu sou um cozinheiro clássico, uso técnicas da gastronomia francesa, italiana, asiática, mas a minha alma é nordestina. Então trago muito da cozinha do litoral, da comida potiguar. É muita alma no prato", explica. Segundo ele, participar do programa foi um processo longo, com etapas online e presenciais. "Quando recebi a notícia, fiquei muito feliz, mas sem reação. Até hoje ainda não digeri bem a ideia de estar na Globo, num reality, sabe? Nunca tinha sentido nada parecido", relata. Sobre a experiência no programa, ele destaca o clima de troca entre os participantes. "Podem esperar um cara que se dedica, que se entrega de fato à competição. Sou competitivo, mas respeito muito os outros participantes. Foi um reality muito de troca de experiências, com gente de muitos cantos do Brasil e do mundo", lembra. No dia a dia, ele divide o tempo entre o restaurante e a produção de conteúdo nas redes sociais. Após o programa, quer mostrar mais os bastidores da profissão. "Quero mostrar como é a vida real de um chef, porque muita gente não conhece. Pretendo cozinhar mais, viajar mais, me conectar com outras pessoas da área. E seguir trabalhando também fora da cozinha", disse. 'Chef de Alto Nível': Ana Maria Braga comanda novo reality das noites da Globo Veja os vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/15/chef-de-alto-nivel-potiguar-troca-engenharia-pela-cozinha-e-representa-o-rn-em-reality-da-globo.ghtml