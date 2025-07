Natal lança editais para 'terceirizar' gestão de UPAs; município vai pagar até R$ 2,9 milhões mensais

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cidade Satélite, em Natal (Arquivo) Lucas Cortez/Inter TV Cabugi A Prefeitura de Natal deverá terceirizar a gestão das quatro Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) da capital potiguar, que serão entregues a organizações sociais em saúde (OSS). Os editais de convocação foram publicados pela Secretaria de Saúde em uma edição extra do Diário Oficial do Município na segunda-feira (14). 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp As entidades privadas deverão assumir a gestão das UPAs Satélite, Esperança, Potengi e Pajuçara. Cada UPA tem um edital próprio. A contratação será feita por meio de contratos de gestão com duração inicial de 24 meses (dois anos) e poderão ser prorrogados por até 10 anos. Os documentos preveem repasses mensais feitos pelo próprio município, no valor máximo de R$ 2,2 milhões para a UPA Satélite, a do Potengi e a de Pajuçara. Já no caso da UPA Esperança, o valor poderá chegar a R$ 2,9 milhões. Segundo os esditais, a proposta da gestão terceirizada é garantir o funcionamento das unidades em regime de 24 horas, por meio de contratos com metas operacionais e indicadores de qualidade. As OSS selecionadas serão responsáveis por gerenciar, operacionalizar e executar os serviços de saúde, com base em metas quantitativas e qualitativas. Espera de sete horas na Upa do Satélite, em Natal Poderão participar apenas OSS já qualificadas no âmbito do município de Natal e que tenham ao menos dois anos de experiência comprovada na gestão de UPAs 24h. Também é exigida regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, além de saúde econômico-financeira comprovada por balanço patrimonial e índices contábeis. As propostas deverão ser entregues até o dia 4 de agosto, e o resultado final será homologado em 1º de setembro. A previsão é que as novas gestões iniciem suas atividades nas unidades no dia 15 de setembro. A seleção das entidades vencedores vai acontecer por meio de uma combinação da pontuação de cada uma delas em suas propostas de trabalho e os preços apresentados. Os contratos preveem o pagamento em 24 parcelas mensais, sendo 80% do valor fixo e 20% variável, conforme o cumprimento de metas e indicadores de qualidade. As seis primeiras parcelas serão pagas integralmente, independentemente da avaliação. A execução dos contratos será acompanhada por uma Comissão de Avaliação da SMS. Em caso de descumprimento de cláusulas contratuais, as organizações estarão sujeitas a sanções que podem incluir multa, suspensão e até declaração de inidoneidade para contratar com o poder público. Atendimentos A UPA de Cidade da Esperança deverá realizar, mensalmente, no mínimo 9 mil atendimentos de urgência e emergência, por meio de no mínimo 9 médicos diurnos e seis noturnos, atuando em emergência (salas vermelha e amarela), pediatria, pronto socorro e área clínica. Também deverá ser implantado o serviço de ultrassonografia de urgência. Nas demais UPAs, a meta é de 7 mil atendimentos mensais, com mínimo de 8 médicos diurnos e seis noturnos. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/15/natal-lanca-editais-para-terceirizar-gestao-de-upas.ghtml