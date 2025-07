Com entrada gratuita, Feira de Discos & Afins movimenta Shopping Center Natal Sul neste sábado (12)

O evento reúne 13 lojistas e celebra a cultura do vinil com música, discos de vinil, cds, raridades e equipamentos vintage. No próximo sábado, 12 de julho, o Shopping Center Natal Sul, em Natal-RN, será palco de mais uma edição da Feira de Discos & Afins.





Das 9h às 17h, o espaço se transforma em um verdadeiro paraíso para colecionadores, audiomaníacos e apaixonados por música e cultura pop. A feira já se consolidou como um dos principais eventos do gênero no Rio Grande do Norte, reunindo 13 expositores de diversas cidades do estado com uma curadoria de peso.





O público encontrará uma ampla variedade de produtos, incluindo discos de vinil, CDs, DVDs, livros, camisetas temáticas, acessórios, biografias e equipamentos de som vintage — ideal para quem deseja começar ou ampliar sua coleção, ou ainda montar um setup analógico completo.





O clima é de nostalgia, troca de experiências e descobertas. Os visitantes poderão comprar, vender e trocar seus discos e artigos culturais, enquanto circulam por estandes repletos de relíquias e novidades.





A programação também conta com música ao vivo: o DJ Urucum assume as pickups das 14h às 17h, tocando exclusivamente vinis, com uma seleção de clássicos e pedradas sonoras direto da agulha. Entre os expositores confirmados estão: Blasphemy Productions, Beto’s Analogic Sounds, Blue Cheer Discos, Sebo Acesso e Compre, Dirt Discos, Escadaria do Rock, Espaço Música, Liberta Sons, Sebo Toca Disco, Sebo & Espaço Cultural Art & Book, Sunrise, Titan Vinyl Store e Valew Plásticos.





A entrada é gratuita e o evento é indicado para todas as idades. Serviço: