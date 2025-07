Dez motos são apreendidas em operação contra poluição sonora na Grande Natal

Conduzir motocicleta com escape causando poluição sonora é infração de natureza grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos carteira de habilitação. Apreensão de motos faz parte de operação da polícia para reprimir uso de escapes barulhentos Divulgação Dez motocicletas foram apreendidas nesta madrugada desta sexta-feira (11) em Parnamirim, na Grande Natal, por conta de poluição sonora. De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), as apreensões fazem parte da Operação Sossego, que busca reprimir a condução de motocicletas com descarga livre. 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir motocicleta com escape causando poluição sonora é infração de natureza grave, com multa prevista no valor de R$ 195,23, além de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A apreensão foi realizada pelo Batalhão Rodoviário/CPRE, com apoio do Esquadrão Águia. As 10 motos barulhentas apreendidas foram removidas para o depósito do Departamento de Trânsito (Detran). Mais de 400 casos nos 5 primeiros meses do ano De janeiro a maio, nos primeiros cinco meses do ano, o CPRE informou que apreendeu 415 motocicletas com escapamentos irregulares em Natal e Parnamirim. As infrações mais recorrentes incluem a ausência de silenciadores, escapes furados, descargas livres, filtros removidos, entre outras alterações proibidas que provocam ruídos excessivos e incomodam a população, especialmente em áreas residenciais. Moto com barulho excessivo pode ser apreendida e gerar multa ao condutor Vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/12/motos-apreendidas-operacao-poluicao-sonora-grande-natal.ghtml