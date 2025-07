Estudantes de colégio referência em Natal, vão simular Conferência Internacional da COP 30

O Colégio Porto realiza na próxima terça-feira (15) mais uma edição do HUMANITAS, uma grande exposição interdisciplinar que mobiliza os estudantes da escola em torno de temas ligados às ciências, humanidades e questões socioambientais globais. Neste ano, o evento tem como tema central: “Ciência, povos, presente e futuro na COP 30”, em alusão à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada no Brasil.





A programação inclui exposição nas salas de aula, simulação da COP 30 com os alunos do Ensino Médio, apresentações e um show de talentos ao final do evento.



Com uma proposta interativa e pedagógica, o HUMANITAS 2025 tem o objetivo de estimular o pensamento crítico e a responsabilidade socioambiental entre alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio



Entre os eixos temáticos trabalhos com os estudantes, estão: A importância da Amazônia para o equilíbrio climático do planeta; Financiamento climático internacional; Redução de emissões de gases do efeito estufa; Fortalecimento do Acordo de Paris.





Mini Simulação da COP 30



Inspirados nas negociações climáticas reais, os estudantes simularão uma conferência internacional, representando países, ONGs e setores industriais. A atividade, que acontece em salas temáticas, foca em negociações sobre desmatamento zero na Amazônia e transição energética, com objetivo de construir um “Acordo de Belém”. A cobertura midiática da simulação também é produzida pelos próprios alunos, com conteúdo voltado para redes sociais como Instagram e TikTok.





Os alunos da 2ª série apresentarão banners científicos e slides temáticos baseados nos quatro eixos da COP 30. Os trabalhos serão expostos em salas e no Porto Talks, onde grupos selecionados farão apresentações para uma banca avaliada. As pesquisas seguem normas acadêmicas, com foco na relevância científica e no impacto social das propostas.





Além das exposições, o evento conta com um Farol Literário, uma mesa-redonda com convidados discutindo os temas abordados, e um show de talentos, encerrando a programação de forma leve e integrada.